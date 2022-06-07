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Мария Погребняк прокомментировала решение дочери Этери Тутберидзе выступать за США

Жена футболиста Павла Погребняка воздержалась от огульной критики этого поступка.

Мария Погребняк прокомментировала решение дочери Этери Тутберидзе выступать за США
Этери Тутберидзе. Фото: Global Look Press

Стало известно, что дочь прославленного тренера Этери Тутберидзе, фигуристка Диана Дэвис, и ее партнер Глеб Смолкин решили выступать под флагом США.

Сейчас многие обсуждают, уедет ли сама Этери Тутберидзе в Америку тренировать юных фигуристов. Пока тренер, воспитавшая нескольких олимпийских чемпионок льда, никаких заявлений не делала.

На решение Дианы Дэвис выступать за Америку отреагировала жена известного футболиста Павла Погребняка, Мария Погребняк. В своем телеграм-канале она попыталась объяснить, чем руководствуются атлеты, поступая таким образом.

«В большинстве видов спорта выступление российских спортсменов на международных соревнованиях запретили, и если они останутся на родине, то о мировой славе им придется забыть», — высказалась Мария Погребняк в телеграм-канале.

В публикации она спросила у своей аудитории, как она относится к подобным демаршам спортсменов.

«Этери Тутберидзе — одна из самых лучших тренеров. Не хотелось бы ее потерять, а дочь пусть едет», «Ну, если учесть, что у дочки так себе успехи, по фигу, под каким флагом она будет», — высказались подписчики Марии Погребняк.

Добавим, что сама Этери Тутберидзе назвала новость о решении дочери выступать под флагом США фейком.

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