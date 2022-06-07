Есть чем вильнуть! Валя Карнавал козырнула упитанными боками в плясках

Валя Карнавал не перестает баловать поклонников «сочными» кадрами. Так, юная звездочка «ТикТока» устроила жаркие танцы, прихвастнув дорогой розовой иномаркой. Певица щегольнула в мини-юбке из лоскутков и топике под Барби.

Свои светлые длинные локоны Валя оставила распущенными. Девушка изящно двигалась под музыку, козыряя своей природной грацией. К тому же, певица засветила мягкий животик, вильнув упитанными боками. Сидеть на диетах ради осиной талии Карнавал явно не собирается. К тому же, девушка знает, чем привлечь внимание подписчиков мужского пола. Против такой красоты устоял бы далеко не каждый. Валя хороша собой и умело подает пышные формы, которым позавидовали бы и модели Plus-size.

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