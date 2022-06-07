«Во-первых, это уголовная статья»: Фадеев отреагировал на заявление Наргиз петь его песни после запрета

Певица Наргиз, будучи в Узбекистане, сделала громкое заявление в социальных сетях. Звезда заявила, что возвращает свой старый репертуар и начинает исполнять знакомые всем песни.

При этом известно, что артистку на законных основаниях лишил исполнения своих композиций ее бывший продюсер Макс Фадеев, поскольку контракт с его лейблом был расторгнут да еще и при скандальных обстоятельствах.

Максим Фадеев дал комментарий Telegram-каналу «Неопра, блин!» по этому поводу.

«Во-первых, это уголовная статья, и не важно в каком регионе она находится. Во-вторых, это заявление меня улыбнуло, этим Наргиз только подтвердила, что без моих песен и музыки, она — никто. Обычная караоке-певица. Сейчас она вызывает у меня только смех и испанский стыд», — сказал композитор.

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