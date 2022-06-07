«Собчак диктует Богомолову свои порядки»: психолог спрогнозировала развод звездной пары

Желание быть лидером в семье может привести к краху второй брак журналистки Ксении Собчак.

О том, что в семье журналистки и светской дивы Ксении Собчак и ее мужа, режиссера Константина Богомолова не все благополучно, СМИ писали уже не раз.

Даже недавнее публичное признание Собчак супругу в любви не спасло ситуацию. Ксению обвинили в лицемерии и желании продемонстрировать то, чего нет.

Психолог Фарида Красавкина спрогнозировала разрыв в паре. Правда, уточнила, что при соблюдении некоторых условий и смены поведения Ксении Собчак счастье в семье еще возможно.

«Инициатором конфликта в большинстве случаев выступает Ксения. Собчак диктует супругу свои порядки и правила, что, естественно, не может не раздражать. Журналистка постоянно сравнивает свои предыдущие отношения с нынешними. Припоминая уже пройденные ошибки и прошлые скандалы, светская львица ранит режиссера. Ксения злопамятна, она редко по-настоящему отпускает ситуацию», — высказалась Фарида Красавкина.

По мнению психолога, Ксении Собчак нужно быть мягче и женственнее в общении с мужем.

«Ксении желательно наработать женственность, принятие, благодарность, выключить конкуренцию. Тогда этот союз прослужит еще долго, а если Ксения так и будет диктовать свои правила, то это приведет к разрыву отношений», — цитирует «Экспресс-газета» психолога Фариду Красавкину.

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