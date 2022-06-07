Кудрявцева засняла, как дочка в белой юбке и модном кардигане вышла на променад

Лера Кудрявцева большую часть жизни работает на телевидении. Она ведет такие передачи, как «Звезды сошлись» и «Секрет на миллион». Блондинка предпочитает выведывать тайны у артистов, а вот о своей личной жизни говорит редко.

Она состоит в браке с Игорем Макаровым и воспитывает дочку Марию, которой три года. Зачастую малышка радует родителей своими достижениями.

Кудрявцева водит наследницу в престижный садик. Также недавно они отдохнули в Турции. Маленькая Маша уже сама предпочитает выбирать себе наряды, а иногда закатывает истерики, если ей не нравится прическа.

На этот раз телеведущая поделилась кадрами с прогулки. Она засняла, как кроха гуляет в парке. Наследница артистки предстала в белой мини-юбке и модном кардигане цвета Барби.

Мария не просто гуляла по тропинкам, но и любовалась цветами. Она с малых лет обращает внимание на мелочи. Поклонники восхитились малышкой. Многие считают, что она растет модницей, как мама.

«Ну что за сладкий ребенок», «Такая красивая», «Маша может быть леди и жить в Англии! Ее гардероб подходит», «Как она мило любуется цветами», «Очень красивая», «Любуюсь этой красоткой», «Такие наряды! Сама хочу такой теперь», — стали писать подписчики.

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