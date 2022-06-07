На замену Прилучного? Карпович появилась на публике с молодым мужчиной

После того, как раскрылось, что роман Павла Прилучного и Зепюр Брутян был ненастоящим, многие замерли в ожидании, ожидая воссоединения «мажора» с кем-то из бывших – Агатой Муцениеце или Мирославой Карпович.

Однако звезда «Закрытой школы» пока полностью поглощена карьерой и детьми, а «папина дочка» появилась в свете с эффектным брюнетом по имени Андрей.

Многие поклонники Мирославы Карпович тут же приписали ей новый роман. Но оказалось, что молодой мужчина – ее родной брат. Актриса рассказала в соцсетях, что когда-то мечтала, что он вырастет и они вместе будут ходить на дискотеку. И теперь ее мечта практически сбылась, хотя это не танцы, а красная дорожка светского мероприятия.

Карпович похвасталась, что ее брат отлично фотографирует ее. Снимки звезда показала в личном блоге.

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