Так выглядит грация: Каролина Севастьянова похвасталась точеной фигурой в бикини с принтом «далматин» в Монако

Прославленная гимнастка 27-летняя Каролина Севастьянова обладает безупречными формами. Она обожает демонстрировать это при каждом удобном случае.

Свою точеную фигуру Каролина Севастьянова облачает в женственные платья, подчеркивающие ее грацию.

Ну а в теплое время года подбирает такие бикини, в которых ее талия кажется еще тоньше, а пресс еще идеальнее. В эти дни Каролина Севастьянова нежится под солнышком Монако.

На фото в микроблоге Каролина Севастьянова предстала на пляже в бикини с принтом «далматин». Контрастный и яркий, этот принт является самым стильным из всех анималистических.

«Любимое время года», — подписала кадр Каролина Севастьянова.

«Красотка!», «Иногда кажется, вы круглый год в купальнике», «Хороша», «Лань грациозная», «Ты прелесть», — сделали комплименты Каролине Севастьяновой ее подписчики.

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