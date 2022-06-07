Филипп Киркоров в костюме Gucci с цветочным принтом щегольнул в парке

Филипп Киркоров является одним из самых известных артистов в России. Он славится своими хитами и эпатажными нарядами. Недавно певец решил устроить отцу Бедросу вечеринку в честь 90-летия.

Именинник даже спел для публики. Среди гостей были Алсу, Лариса Долина, Татьяна Навка и другие селебрити. А вот накануне уже сам король отечественной эстрады вышел в свет.

Киркоров отправился на мероприятие под названием «Дача», которое прошло в Парке Горького. Певец появился на публике в костюме итальянского бренда Gucci цвета омлета с ярким цветочным принтом и голубой рубашке.

Лук дополнили розовые кроссовки на платформе, а из аксессуаров на нем была кепка-козырек в тон одежды, оранжевые очки, зеленая сумка и множество перстней на пальцах.

«У всех ведь лето ассоциируется с дачей? Так вот вчера я съездил с друзьями на дачу. На Яндекс Дачу. И все как полагается. И summer chic, и персики, и музыка, и друзья… красиво открыли летнее пространство в Парке Горького. Прогулялся впервые за 40 лет по парку… Столько воспоминаний и эмоций… Обязательно наведаюсь до конца лета на одно из мероприятий», — поделился артист.

Он смог повидаться с Екатериной Варнавой, Светланой Бондарчук и другими известными персонами. Однако в соцсети его образ подвергли критике и даже называли пижамой. «Вау, какой красивый лук у вас», «Классный костюм. Цвет настроения — лето», «А что за пижама на вас? Еще и за большие день, сто пудов», «Фонарь строителя и пижамка, куда стилисты смотрят», — стали писать подписчики.

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