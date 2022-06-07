«Первая фраза: «Только не называй меня императрицей»: Соловьев раскрыл детали разговора с Аллегровой

Телеведущий Владимир Соловьев в эфире своей программы на канале «Россия 1» рассказал о звонке от певицы Ирины Аллегровой.

«Вчера пишет мне моя близкая подруга Маргарита Симоньян. Говорит: «Володя, до тебя не может дозвониться Ирина Аллегрова». Я думаю, ну где я и где императрица. Я соответственно пишу, созваниваюсь. Первая фраза: «Только не называй меня императрицей». Я говорит хочу, чтобы вы знали, что я с моим народом. Она на свои деньги собрала на тепловизоры». Владимир Соловьев

Как отметил Соловьев, Аллегрова в разговоре с ним произнесла: «Мне казалось неловким об этом говорить, чтобы не подумали, что это пиар». Я ей говорю: «Да какой пиар. Для людей это важно. Мы ходим в больницы к ребятам. Она тоже готова. Много людей невольно из-за принадлежности к эстрадному сословию воспринимаются как те, которые уехали и все. Человек много делает и много помогает. Не надо судить по сословиям», — заметил Соловьев.

Напомним, что Ирина Аллегрова носит звание «императрицы отечественной эстрады». В этом году ей исполнилось 70 лет.

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