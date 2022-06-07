«Позвонила, чтобы сказать: «Я не с ними»: Симоньян рассказала о важном звонке Аллегровой

Телеведущая Маргарита Симоньян в «Телеграме» сообщила о важном звонке певицы Ирины Аллегровой.

«Ирина Аллегрова звонит вчера Тиграну на телефон. Тигран был в другой комнате, я взяла трубку. Она говорит: «Ой, Маргарита, еще лучше, что ты. Я позвонила, чтобы сказать вам с Тиграном, чтобы вы знали, что я не с ними». Еще вот Володе Соловьеву хочу дозвониться, чтобы вы случайно не подумали, что вот эти все (не будем перечислять) — и мы все с ними. Я хочу, чтобы вы и народ знали, что я со своим народом, я в другом лагере, я не с этими всеми». Маргарита Симоньян

Как отметила Маргарита Симоньян, ее это просто удивило. «Она для этого позвонила, она ничего не просила. Просто сообщить», — заметила Симоньян.

Напомним, что Ирина Аллегрова носит звание «императрицы отечественной эстрады». В этом году ей исполнилось 70 лет.

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