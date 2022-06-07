«Повисшие щеки, серое лицо, уныние»: увидев сбежавшую в Марбелью Лазареву, Миро пришла в ужас

Блогер уверена, что влюбиться у Татьяны Лазаревой в Испании не получится.

Сбежавшая в Марбелью Татьяна Лазарева недавно дала интервью в YouTube-проекте «А поговорить?», где призналась, что Михаил Шац хоть и не разошелся с ней, жить с ней в Испании не захотел.

В настоящий момент комик пытается найти себя в Израиле, реализоваться как стендапер, найти заработок на чужбине.

Также Татьяна Лазарева призналась, что хотела бы влюбиться по-настоящему. Блогера Лену Миро этот факт позабавил. Она считает, что артистке стоит вначале привести себя в порядок, а уже потом мечтать о новых отношениях и чувствах.

«Смотрю я на печально повисшие Таткины щеки, на ее серое, напряженное лицо, не облагороженное даже легким мейком, и лично мне очевидно: эта женщина излучает и как следствие притягивает все, что угодно, но только не влюбленность. Обреченность — да. Уныние — да. Нелюбовь к себе — по самые брови! Ну в кого там влюбляться? Да и сама ты, Татка, чем влюбляться-то собралась? Пеплом своей души? Влюбленность — это огонь, а ты лично у меня ассоциируешься с пеплом. Пеплом былого успеха. Пеплом былого веселья. Пеплом былого дела, которое у тебя было да сплыло. Сидишь, что-то там невыносимо душно долдонишь. Шаца своего несчастного, всеми забытого вспоминаешь, который уже сто лет не живет с тобой, но никак не разведется», — написала в ЖЖ Лена Миро.

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