«Мне нужно стать звездой с кучей денег»: Селена Майер из «Дома-2» отдала маленького сына его отцу

Бывшая участница «Дома-2» Селена Майер одна воспитывает сына Алена, которому в июле исполнится год. С отцом мальчика она рассталась до того, как малыш появился на свет.

Но сейчас Селена Майер впервые решилась оставить Алена с его папой и няней. Селена Майер на несколько дней уехала от своего ребенка.

Мотив ее поведения – желание стать настоящей звездой. А для этого приходится приносить в жертву общение с маленьким Аленом.

«Мне очень нужно стать звездой, очень надо стать мировой личностью с кучей денег. И точка! Ален остался у няни и отца ребенка, а я уезжаю в ночь в Краснодарский край, где меня ждет моя команда, с которой за 4 дня у нас в планах: записать 4 песни, выучить 2 танца, сняться в трех клипах, фотосессия в нескольких образах. И если погода позволит, выступить на крыше здания», — поделилась планами Селена Майер.

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