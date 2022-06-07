«Я никогда в жизни не уезжал из России»: Борис Гребенщиков попросил не считать его эмигрантом

По словам музыканта, у него есть студия в Санкт-Петербурге, куда он всегда может приехать.

Музыкант Борис Гребенщиков в интервью The Insider заявил, что никогда на самом деле не эмигрировал из России.

«Я никогда в жизни не уезжал из России. Я никогда в жизни не эмигрировал. И никогда не собираюсь этого делать. Я принадлежу к русской культуре. Какая земля в данный момент у меня сейчас под подошвой не имеет никакого значения». Борис Гребенщиков

Как отметил Гребенщиков, он прочитал первую книгу в жизни «Двадцать тысяч лье под водой» Жюля Верна. «Не могу сказать, что это было легко. Но это мой мир. Мир и есть мир. Так я был воспитан. Где бы я не был, я у себя дома. Говорю и пишу я на русском языке. У меня в Санкт-Петербурге есть студия, где я могу работать. Но пока у меня много работы здесь», — заявил Борис Гребенщиков.

Напомним, что Борис Гребенщиков уже давно живет в Лондоне. Он регулярно позволяет себе антироссийские высказывания.

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