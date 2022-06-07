Вилле Хаапасало вынужден был закрыть «советский» ресторан в Финляндии

По словам актера, его заставила это сделать геополитическая ситуация.

Финский актер Вилле Хаапасало, которого хорошо знают в России, закрыл свой ресторан в Хельсинки. Его заведение открылось совсем недавно – осенью прошлого года. Интерьер был выдержан в духе «советской ностальгии»: повсюду висели плакаты времен СССР, оформление носило на себе печать «советского общепита».

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Назывался ресторан тоже в русском стиле – «Давай-давай». А в меню стояли традиционные блюда бывших республик Советского Союза. Хаапасало не скрывает:

«Мировая политическая ситуация стала причиной закрытия. В настоящее время идея ресторана является бестактной».

Несмотря на это, Вилле не опускает руки: он собирается открыть новый ресторан уже осенью, и обещает, что он будет «еще лучше», сообщает «МК».

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