Автор «Текста» Дмитрий Глуховский объявлен в розыск в России

Известного российского писателя Дмитрия Глуховского, автора серии романов «Метро» и скандального «Текста» объявили в розыск.

Имя 42-летнего литератора попало в базу разыскиваемых МВД России, сообщает РИА Новости. Обозначенная причина – нарушение по статье Уголовного кодекса.

Какой именно проступок совершил Глуховский, не уточняется, но отечественные СМИ оперативно приписали ему дискредитацию российской армией. Известно, что в 2022 году популярный автор выступил против действий РФ на территории Украины.

Добавим, что у писателя есть жилье в Испании и израильское гражданство. В Россию в последнее время он приезжал лишь на определенные мероприятия.

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