Так вот за что Вдовин полюбил: Николаева обнажила стройные ножки в дерзком мини-платье

Телеведущая Елена Николаева, накануне объявившая об уходе в отпуск, продемонстрировала в микроблоге первый каникулярный лук.

На фото блондинка предстала в дерзком мини-платье черного цвета. Наряд открыл взору ее длинные стройные ножки.

Образ Елена Николаева дополнила ремешком, подчеркнув тонкую талию, а на шею повязала платок.

«О, закрой свои бледные ноги», — с присущей ей самоиронией переделав строчку из Брюсова, подписала кадр Елена Николаева.

Поклонники тут же ей возразили, заявив, что такую красоту как раз закрывать не стоит.

«Классные ноги», «Прекрасные ножки! Не надо закрывать! В мире и так мало красоты», «Красотуля, всегда на тебя смотрю», — высказались в Сети.

Напомним, Елена Николаева – молодая мама. В конце декабря она родила сына от мужа Игоря Вдовину, малышу Александру сейчас пять с половиной месяцев.

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