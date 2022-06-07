«Нас любили очень. Больше, чем в России»: Борис Гребенщиков расхвалил Украину

По словам музыканта, к нему всегда подходили люди в этой стране и обнимали.

Музыкант Борис Гребенщиков в интервью The Insider заявил, что его на Украине всегда принимали лучше, чем в России.

«Я всегда радовался, приезжая на Украину. Потому что оказывается можно вот так вот – насыщенно, светло, хорошо, радостно. И нас любили на Украине очень. Больше, чем в России, наверное. Ко мне подходили и обнимали. Говорили: «Спасибо, что вы приезжаете». Борис Гребенщиков

Как отметил Борис Гребенщиков, то, что происходит сейчас это не просто трагедия. «Это чудовищная трагедия», — заявил Борис Гребенщиков.

Напомним, что Борис Гребенщиков уже давно живет в Лондоне. Он регулярно позволяет себе антироссийские высказывания.

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