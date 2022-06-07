В Госдуме отреагировали на слухи о смене гражданства дочерью Этери Тутберидзе

Депутат Государственной думы Дмитрий Свищев отреагировал на информацию о смене гражданства дочерью Этери Тутберидзе Дианой Дэвис.
«Всех наших спортсменов с большими перспективами начинают атаковать с различными предложениями. Страны хотят обогнать время и получить доступ к технологиям российского спорта. Самое простое — заплатить деньги спортсмену, которому важно выступать на соревнованиях».
Как отметил Свищев, любой вброс преследует определенные цели. Кое-кто хочет прощупать ситуацию внутри российского спорта. Не исключено, как думает Свищев, что так пытаются оказать воздействие на других спортсменов, сообщает «Спорт-Экспресс».
Ранее в западных СМИ прошла информация, что дочь Этери Тутберидзе Диана Дэвис будет выступать за сборную США. Кроме того, говорилось, что и сама российская наставница мечтает уехать в Америку со своими звездными ученицами.
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