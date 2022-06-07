Юлия Барановская в платье в пол, скрывающем изъяны фигуры, отметилась на премии

Юлия Барановская много лет работает на телевидении. Она была возлюбленной Андрея Аршавина, но футболист ее бросил одну с тремя детьми.
Однако Юлия устроилась на новую работу и стала одной из самых известных ведущих в стране. Более того, она дружит с Александром Васильевым, Эмином Агаларовым и другими известными персонами.
Зачастую Барановская много путешествует. Она старается уделять время детям и показывать им мир. Также ведущая следит за фигурой и облачается в женственные образы.
В свои 37 лет она надеется, что встретит достойного мужчину. Недавно Юлия отметилась на премии канала RU.TV. Она выбрала наряд цвета фуксии, который сливался с ковровой дорожкой.
Телеведущая щегольнула в платье в пол с резинкой на талии и легким мерцанием. За счет фасона она скрыла изъяны фигуры и выглядела еще стройнее. Барановская очаровала ведущего и других гостей премии. Мужчины вставали перед ней на колени.
«Какая красотка», «Хороша Юлька», «Шикарная», «Образ роскошный», «Очень изысканный наряд», «Как вы выглядите! Это улет!», «Платье шикарно сидит на вашей фигуре», — стали писать подписчики.
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