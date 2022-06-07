Уже четыре месяца! Жена Саши Задойнова из «Дома-2» предстала с дочкой-пухляшкой на руках

Экс-участница проекта Ксения Задойнова наслаждается материнством и просит время чуть замедлиться.

Бывшие участники «Дома-2», супруги Александр и Ксения Задойновы, восьмого февраля этого года стали родителями. На свет появилась долгожданная дочка пары — София.

Ксения Задойнова наслаждается материнством и тает от любви и нежности к малышке, которой уже почти четыре месяца.

В микроблоге Ксения Задойнова поделилась снимком, на котором запечатлено, как она держит на руках кроху Софию. Малышка довольно упитанная, у нее пухлые щечки.

«Время задержите! Мне все нравится», — написала под фото Ксения Задойнова.

Напомним, для нее девочка стала первым ребенком. А вот для Александра Задойнова София — третья по счету дочка. У него есть две наследницы от предыдущих отношений.

Одна из его дочерей, Саша, в эти дни вместе с мамой Элиной Камирен путешествует по Турции и находится сейчас в Стамбуле.

Смотрите также

Еще больше в Telegram:

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!

Канал «А теперь внимание!». Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.