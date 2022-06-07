Концерты Киркорова отменяются

Все новые города России присоединяются к Пятигорску и отказываются принимать у себя Филиппа Киркорова.

Все новые российские города отказываются принимать у себя Филиппа Киркорова. Недавно концерты артиста отменили в Пятигорске, а теперь ситуация повторилась и в Ставрополе. В этом городе Киркоров собирался выступить 20 июня.

Во Дворце культуры Ставрополя объяснили:

«Концерт отменен по независящим от администрации обстоятельствам».

По словам Екатерины Успенской, пресс-секретаря певца, отмена концерта вызвана невозможностью провести его именно на данной площадке.

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Напомним, незадолго до этого жители Пятигорска возмутились номером Филиппа Киркорова, в котором он использовал христианский крест. Многие зрители восприняли это как оскорбление чувств верующих, святотатство.

Откликнувшись на жалобы жителей, власти Пятигорска отменили концерты Киркорова в своем городе. Об этом рассказывает издание Аrgumenti.ru.

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