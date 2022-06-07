Собралась замуж в четвертый раз: многодетная Климова поделилась планами на будущее

44-летняя актриса Екатерина Климова трижды официально была замужем. Первый брак она заключила совсем юной с ювелиром Ильей Хорошиловым, с которым у нее родилась дочь Елизавета.

Вторым мужем стал артист Игорь Петренко, у них в отношениях родилось двое сыновей – Матвей и Корней.

И третий муж – актер Гела Месхи, который подарил звезде дочь Беллу.

Как пишет сайт 5-tv.ru, Екатерина Климова в настоящий момент находится вновь в отношениях и не скрывает, что хотела бы в четвертый раз пойти под венец. Правда имени своего избранника знаменитость не разглашает. Кроме того, она не прочь родить пятого ребенка.

Звезда не скрывает, что ей самой не удается справляться с воспитанием наследников. Ей помогает в этом мама, а также няни с педагогическим образованием.

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