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Собралась замуж в четвертый раз: многодетная Климова поделилась планами на будущее

Екатерина Климова вновь в отношениях.

Собралась замуж в четвертый раз: многодетная Климова поделилась планами на будущее
Екатерина Климова. Фото: Global Look Press

44-летняя актриса Екатерина Климова трижды официально была замужем. Первый брак она заключила совсем юной с ювелиром Ильей Хорошиловым, с которым у нее родилась дочь Елизавета.

Екатерина Климова и Илья Хорошилов. Кадр из шоу «Судьба человека» / Телеканал «Россия 1»

Вторым мужем стал артист Игорь Петренко, у них в отношениях родилось двое сыновей – Матвей и Корней.

Игорь Петренко и Екатерина Климова. Фото: Global Look Press

И третий муж – актер Гела Месхи, который подарил звезде дочь Беллу.

Как пишет сайт 5-tv.ru, Екатерина Климова в настоящий момент находится вновь в отношениях и не скрывает, что хотела бы в четвертый раз пойти под венец. Правда имени своего избранника знаменитость не разглашает. Кроме того, она не прочь родить пятого ребенка.

Звезда не скрывает, что ей самой не удается справляться с воспитанием наследников. Ей помогает в этом мама, а также няни с педагогическим образованием.

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