Филипп Киркоров вернулся к образу Петра Первого

9 июня в сообществе кинокомпании Bazelevs в «Одноклассниках» состоится премьера комедийного скетч-сериала про императора Петра Первого.

Несколько веселых серий покажут, как российский правитель прорубал «окно в Европу». Легендарного самодержавца сыграл певец Филипп Киркоров, который уже примерял на себя роль царя в телемюзикле «Старые песни о главном – 3» 1997 года.

6 июня в Сети появился трейлер нового проекта, из которого можно заключить, что история Петра будет рассказана посредством любимого Тимуром Бекмамбетовым жанра скринлайф. То есть император станет активным пользователем социальных сетей, и ничего, что в его времена человечество не знало компьютеров.

Проект получил название «Как Петр I в Голландию ездил и на верфи работал», он приурочен к 350-летию со дня рождения исторической личности.

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