«Стукачи и доносчики сели в лужу»: звездный адвокат Сергей Жорин сообщил хорошие новости из Италии

Известному правозащитнику Сергею Жорину разблокировали счета в итальянском банке. На это ушло больше двух месяцев.

Звездный адвокат Сергей Жорин празднует победу здравого смысла над недоразумением, которое длилось больше двух месяцев.

В телеграм-канале Сергей Жорин сообщил хорошую новость, при этом намекнув на причину блокировки его счетов в Италии. Адвокат дал понять, что к этому приложили руку некие люди.

«Хочу торжественно сообщить, что итальянская банковская группа Intesa Sanpaolo сегодня разблокировала все мои счета. Более двух месяцев ушло, чтобы доказать абсурдность причин блокировки. Но главное — результат! Спасибо за помощь итальянским коллегам. Разного рода стукачи и доносчики снова сели в лужу», — сообщил в телеграм-канале Сергей Жорин.

Напомним, счета Сергея Жорина были заблокированы в Италии в марте этого года. Одна из причин этого решения — его фамилия, которая в латинской транскрипции начинается на букву Z.

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