Муж налюбоваться не мог: Орлова в платье цвета «шампань» а-ля невеста повеселилась на свадьбе падчерицы

Даже на собственном бракосочетании Ольга Орлова выглядела более скромно.

В июне 2021 года ведущая Ольга Орлова вышла второй раз замуж за бизнесмена по имени Валерий, с которым прожила гражданским браком два года. Звезда ТВ зарегистрировала свой брак тихо, без лишнего шума и присутствия прессы, явившись в ЗАГС в белом брючном костюме.

А теперь Ольга Орлова выдала замуж падчерицу. И здесь на торжество знаменитость пришла во всей красе, примерив роскошное платье по фигуре на одно плечо с вырезом на ноге оттенка «шампань».

Орлова поделилась в личном блоге кадрами с торжества, умилив своих поклонников. Увидев ее танец с мужем, почитатели обратили внимание, с какой искренней любовью смотрит на Ольгу ее избранник.

Также многие подписчики написали в комментариях, что их любимица сама выглядит как невеста.

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