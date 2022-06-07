«Родина, как мама, одна»: Дарья Донцова объяснила, почему никогда не уедет из России

Писательница Дарья Донцова призналась, что слава – это большая ответственность. Если человек видит, что его любят, то бросать поклонников ни в коем случае нельзя.
«Сейчас, например, ситуация в мире непростая, но вопрос отъезда из страны для меня никогда не возникал. Я — россиянка, родилась в Москве, меня эта страна выучила, много хорошего дала. И потом я считаю, что родина, как мама, одна».
Как отметила Дарья Донцова, она не может бросить своих читателей. Она любит тех, кто читает ее книги. Писательница всегда будет в России. Себя она называет писателем для народа, сообщает РИА Новости.
Напомним, что Дарье Донцовой исполнилось 70 лет. Она неоднократно признавалась самой издаваемой писательницей в стране. Она автор большого количества детективов.
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