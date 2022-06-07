«У меня бзик»: беременная Юля Ефременкова из «Дома-2» обнажила подросший животик в пижаме с леопардовым принтом

Экс-участница и бывшая ведущая реалити-шоу Юлия Ефременкова рассказала о «беременных закидонах».

35-летняя экс-участница и бывшая ведущая «Дома-2» Юлия Ефременкова ждет первенца от своего возлюбленного Мондезира.

В конце мая Юлия Ефременкова сообщила поклонникам о беременности и теперь довольно охотно делится деталями своего интересного положения и показывает подросший животик.

На фото в микроблоге Юлия Ефременкова показала, как выглядит дома. Будущая мама позирует в пижаме с леопардовым принтом.

Верхнюю часть пижамки Юля подвязала под грудью, обнажив подросший животик. Срок беременности Ефременкова не раскрывает, но очевидно, что он приличный.

Под снимком Юлия Ефременкова рассказала о «беременных закидонах».

«У меня бзик, хочу на природу куда-нибудь за город. Просто на пару дней подышать свежим воздухом, побродить по лесу. Конечно, с нашей погодой не угадаешь, утром солнце, а вечером дождь, поэтому можно приехать и сидеть весь день в домике», — поделилась Юлия Ефременкова.

Напомним, накануне она озвучила дату гендер-пати.

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