«Один — на гитаре, второй — ртом»: Шахназаров рассказал, как зарабатывают в Израиле Галкин и Леонидов

Как отметил журналист и политолог, для Александра Невзорова* нужна другая страна для заработков.

Политолог Михаил Шахназаров в программе «Шах и мат» объяснил, почему телеведущий Александр Невзоров* выбрал для проживания Украину, а не, к примеру, Израиль, где обосновались некоторые другие российские звезды.

«Александр Глебович понял, что в Израиле денег не заработаешь. Там много тех, кто уехал, там ведь Максим один на гитаре, другой ртом, а он что? Так что Украина для него — это плацдарм». Михаил Шахназаров

Напомним, что и Максим Галкин, и Максим Леонидов за последнее время позволили себе несколько антироссийских высказываний. Оба действительно находятся в Израиле.

Добавим, что Александр Невзоров* не так давно получил гражданство Украины. Он также нелестно отзывается о России.

* — признан в РФ иноагентом.

Смотрите также:

Еще больше в Telegram:

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!

Канал «А теперь внимание!». Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.