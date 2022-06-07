«Мы знали, что карты складываются против нас»: сестра Эмбер Херд поддержала актрису после суда

Через несколько дней после того, как суд Вирджинии признал клевету Эмбер Херд в отношении своего бывшего мужа, младшая сестра актрисы Уитни Энрикес высказалась в социальных сетях о проигранном деле своей знаменитой родственницы.

«Я все еще с тобой, сеструня. Вчера, сегодня и завтра — я всегда буду горда тобой за то, что ты постояла за себя, за то, что ты свидетельствовала здесь, в Вирджинии, и в Великобритании, и за то, что ты являешься голосом многих, кто не может говорить о том, что происходит за закрытыми дверями», — написала Уитни. «Мы знали, что это будет тяжелая битва, и что карты складываются против нас. Но ты встала и высказалась, несмотря ни на что. Для меня большая честь свидетельствовать за тебя, и я бы сделала это еще миллион раз, потому что я знаю, что я видела, и потому что правда всегда на твоей стороне». «Мне очень жаль, что это не отразилось на решении, принятом этими присяжными, но я никогда не откажусь от тебя, как и никто, кто с тобой. Навсегда рядом с тобой…»

Своим постом сестра актрисы продвинула #istandwithamberheard («я остаюсь с Эмбер Херд»).

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Напомним, после короткого брака с Джонни Деппом в 2015-2016 годах Эмбер Херд стала называть себя в прессе жертвой домашнего насилия. Такие заявления подпортили имидж ее бывшего мужа, из-за чего он потерял ряд ролей и вознамерился восстановить свое доброе имя в суде. Разбирательство в Великобритании он проиграл, но в родной Америке одержал триумф.

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