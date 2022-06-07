Шикарный ресторан, тихая музыка и полумрак! Арзамасова сходила на свидание с 48-летним Авербухом

Вместе с мужем-хореографом «папина дочка» уютно разместилась за столиком в фешенебельном ресторане.

Лиза Арзамасова вместе с Ильей Авербухом наслаждаются летними каникулами. Судя по свежим кадрам в личном микроблоге актрисы из ситкома «Папины дочки», она с мужем-хореографом прилетела на фешенебельный курорт. Вместе с возлюбленным Елизавета вышла на променад, полюбовавшись красивыми пейзажами. А вечером парочка сходила на романтическое свидание. Где в этот момент находился сынишка Лизы и Ильи, непонятно. Кажется, у влюбленный второй медовый месяц.

Илья Авербух показал, какая романтическая атмосфера царила в ресторане, который они с Лизой выбрали для свидания: тихая музыка, полумрак и столик вдали от любопытных глаз. Елизавета буквально светилась от счастья, кокетливо взлохмачивая свои волнистые локоны.

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