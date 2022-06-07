«Скабеева сжигает альбом АВВА, а Соловьев орет: «Карлсон!»: Галкин покуражился над телеведущими

Во время концерта в Израиле юморист искрометно шутил перед публикой.

Телеведущий Максим Галкин в соцсетях разместил отрывки из своего израильского концерта. Со сцены он позволил себе ряд шуточек о ведущих Ольге Скабеевой и Владимире Соловьеве.

«Мне говорили: я — предатель. Они говорили, мы делаем это, чтобы отодвинуть НАТО от границ России. Ну, это нормально. Нравится, не нравится — НАТО расширяется». Максим Галкин

Максим Галкин напомнил, что «еще Швеция собирается в альянс». «Я уже предвижу эти скандинавские настроения. Я уже вижу, как Скабеева сжигает альбом АВВА. Шведскую стенку переименуют в лазалку. И, конечно, запретят сказки Астрид Линдгрен. Я уже вижу Соловьева, и он орет: «Карлсон!» — заявил Максим Галкин.

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Напомним, что у Максима Галкина проходят концерты в Израиле. Всего состоится 16 выступлений.

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