«И вот такие существа играют роль святых!»: мусульмане потребовали запретить концерты Бузовой

По словам лидера движения «Наш дом — город Грозный» Сайпуддина Гучигова, он не подстрекает православных братьев к провокациям.

Лидер движения «Наш дом — город Грозный» Сайпуддин Гучигов потребовал православных братьев обратить внимание на концерты поп-дивы Ольги Бузовой.

«Не утихло вокруг киркоровщины, а тут еще бузовщина! Только избавили Кавказ от одного, как появилось еще одно существо, которое выступает в роли Девы Марии, матери Иисуса! И вот такие существа играют роль святых!» Сайпуддин Гучигов

При этом он заметил, что не призывает к диверсиям или митингам православных братьев. Он лишь просит обратить внимание и задуматься, что творят эти «отходы сатаны». По его словам, Бузова просто издевается над всеми, как ранее это делал Киркоров, сообщает «Комсомольская правда».

Ранее на Кавказе была отменена серия концертов Филиппа Киркорова. Православные припомнила ему пляски на кресте во время шоу в столице.

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