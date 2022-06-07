«Сейчас в Европе идут гей-парады»: Жигалова дала Барских совет, как увеличить зрительскую аудиторию

Как отметила видеоблогер, для европейцев это большой праздник.

Видеоблогер Алена Жигалова в шоу «Алена, блин! Говорит» подсказала украинскому певцу Максу Барских, как увеличить свою аудиторию.

«У меня есть друзья в Германии. Они сказали, что никто не пойдет на концерты Макса Барских после его легендарных слов про «дырявую Россию». Алена Жигалова

Как отметила Алена Жигалова, она хочет подсказать Максу Барских идеальный способ, как не потерять свою аудиторию, а даже «расширить ее вглубь». «Сейчас в Европе идут гей-парады. Это большой праздник для европейцев. Они гуляют по улицам. И вот там у Барских, как мне кажется, есть шикарная возможность приобрести новую аудиторию. А заодно, кстати, и спонсора, который обеспечит ему ближайшие десять лет безбедной жизни. А что? Макс симпатичный. На рынке пользуется спросом», — заявила Алена Жигалова.

Напомним, что Макс Барских не раз негативно высказывался о России за последнее время. Сейчас певец находится в Европе.

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