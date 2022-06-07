«У нас не осталось большой звезды»: Жигалова рассказала, кто заменит Пугачеву на троне Примадонны

Как отметила видеоблогер, на эту должность есть достойная замена.

Видеоблогер Алена Жигалова в шоу «Алена, блин! Говорит» заявила, что есть достойный кандидат на смену Аллы Пугачевой на должности Примадонны отечественной эстрады.

«Филипп на дне рождения своего отца был, конечно, фееричен. Пел песни, рассказывал столько баек, шуток, инсайдов. Столько я всего узнала инсайдов. И ничего я не вспомнила на следующее утро. Вот что значит настоящий праздник». Алена Жигалова

Как отметила Алена Жигалова, она весь вечер наблюдала за Филиппом Киркоровым на дне рождения его отца. «И вы знаете, у нас ведь не осталось вот такой большой звезды. Главной, на которую все смотрят и поют песни. Раньше такой была Алла Пугачева, которая уехала в Израиль. Фактически у нас страна осиротела. Но я посмотрела на Филиппа и поняла, что мы с вами не осиротели. Вот наша новая Алла Пугачева. Знакомьтесь, это Филипп Киркоров», — заметила Алена Жигалова.

Напомним, что Алла Пугачева уже три месяца находится в Израиле. Раньше осени они вместе с мужем Максимом Галкиным в России не появятся.

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