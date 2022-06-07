Охотно делал селфи с пожилыми израильтянками: Галкин на концерте сорвал овации зала в Ашдоде

Максим Галкин продолжает гастролировать по Израилю. Так, шоумен уже дал концерты в Тель-Авиве, Беэр-Шеве, Кирьят-Моцкине и наконец-то доехал до Ашдода. Везде, где бы ни появлялся муж Примадонны, его встречают весьма и весьма радушно. Сам юморист в восторге от такой восприимчивой публики. На свежих кадрах в личном микроблоге телеведущий показал, какие эмоции его выступление вызвало у жителей Ашдода. Шоумена просто не отпускали со сцены.

Мужу Аллы Пугачевой подарили букеты цветов, провожая его бурными овациями. Сам Галкин не отказался сделать селфи с пожилыми израильтянками, ведя себя по-простому и совсем не звездно.

Ранее Максим Галкин дал понять, что не исключает того, кто у него еще будут концерты и в России. Примадонна, кстати, говорила, что вернется на родину к осени: двойняшкам Гарри и Лизе нужно идти в школу.

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