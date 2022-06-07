«Мои планы идут до 2027 года»: Нетребко не планирует в ближайшую пятилетку появляться в России

В предстоящем сезоне оперная дива готовит несколько ролей, с которыми дебютирует на ведущих концертных площадках мира.

Оперная дива Анна Нетребко в интервью западным СМИ заявила, что не появится в ближайшие пять лет в России.

«Мои планы идут до 2027 года. Я готовлю несколько ролей, с которыми хотела бы дебютировать в предстоящем сезоне». Анна Нетребко

Как отметила Нетребко, в ее планах — концерты на ведущих европейских площадках. Затем во второй части года будет грандиозный концерт в столице Аргентины — Буэнос-Айресе.

Напомним, что Анна Нетребко дала недавно достаточно смелое интервью западному изданию. Как указано в начале статьи, Нетребко долго согласовывала интервью со своими помощниками и адвокатами, чтобы для Запада она не выглядела слишком русской, а для России — слишком прозападной.

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