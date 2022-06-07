«Хюррем бы оторопела»: Пелин Карахан в лосинах деликатно подчеркнула стройность ног

Пелин Карахан прославилась благодаря съемках в турецком сериале «Великолепный век». Она сыграла дочь султана Сулеймана и хасеки Хюррем султан — Михримах султан. Эта роль стала для актрисы знаковой, Пелин, можно сказать, вытянула счастливый билет.

Так, партнерша Бурака Озчивита не скрывала от поклонников, что жила самой обычной жизнь. С детства Пелин была самостоятельной, всю заботу о ней взяла на себя мама, которая тянула семью. Повзрослев и окончив университет, Карахан буквально осталась без денег. Но по велению случая Пелин было суждено стать одной из самых востребованных турецких актрис.

Ей повезло попасть в сериал «Великолепный век», потом она вышла замуж за бизнесмена Бедри Гюнтая, купила роскошный загородный дом и родила двоих сыновей — Али Демира и Джана Эюпа. Многие могут только позавидовать тому, как сейчас живет Пелин. Она часто путешествует, тратит баснословные суммы на брендовые вещи, совершенно не заботясь об экономии. И актриса может себе это позволить.

К тому же после съемок в «Великолепном веке» Пелин Карахан поменялась внешне. Если на проекте она предстает юной девушкой, по-детски очаровательной и миловидной, то сегодня 37-летняя актриса может дать фору и голливудским дивам. Только посмотрите, как сочно Пелин смотрится в топе-бра и лосинах на тренировке. Актриса изящно подчеркнула стройность ног, сделав акцент на тонкой талии.

«Хюррем бы оторопела», «Такое Михримах прятала под юбками, свою талию не показывала», «Супер! Даже не верится, что у нее двое детей! Стройняшка», «Вот так султанша», — написали фолловеры.

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