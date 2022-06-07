«Я смотрю на него как на старшего друга и папу»: Асти высказалась о «романе» с Киркоровым

По словам певицы, ей прикольно смотреть на поведение поп-короля.

Певица Анна Асти в шоу Юлии Барановской «Все к лучшему» на «Русском радио» прокомментировала слухи о романе с поп-королем Филиппом Киркоровым.

«Муж был рядом с нами. Просто он не был перед камерами. Он не любит камеры. У нас один в семье артист — это я. С Филиппом мы очень хорошо подружились. Если честно, то я смотрю на него и как на старшего друга, и как на папу. Милое плечо рядом. Он прикольный и смешной, мне интересно смотреть на него. Следить за его ответами. Он прикольные шутки отпускает». Анна Асти

Как отметила Анна Асти, у них в семье нет ревности. «Хотя я сама все-таки немного ревнивая. Я могу залезть в его телефон и проверить. Муж мой — значит, и телефон мой», — заявила Анна Асти.

Напомним, что Анна Асти в 2020 году вышла замуж за бизнесмена Станислава Юркина. Детей у пары пока нет.

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