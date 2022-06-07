Брэд Питт подал иск к Анджелине Джоли за нанесение ущерба репутации его винной компании

Актер негодует, оттого что бывшая супруга якобы продала свою долю в их общих виноградниках российскому миллиардеру.

Мы представляем, как вам надоело читать про судебные тяжбы Джонни Деппа и Эмбер Херд. Поэтому давайте немного переключимся на выясняющих отношения Брэда Питта и Анджелину Джоли.

На днях голливудский актер подал иск к бывшей супруге, обвинив ее в намеренном нанесении ущерба репутации винной компании, которую он «тщательно построил». 59-летний Питт утверждает, что Джоли «ничего не сделала» для успеха их совместного винного бренда Miraval и назло бывшему продала свою долю в этом бизнесе «незнакомцу с ядовитыми ассоциациями и намерениями».

Напомним, в 2008 году звездная пара купила контрольный пакет акций виноградника на юге Франции и дома «Шато Мираваль», где они позже поженились в 2014-м и провели несколько семейных праздников на протяжении своего брака.

Брэд утверждает, что они с Анджелиной договорились никогда не продавать свои доли в этом семейном бизнесе без согласия друг друга. По словам актера, виноградники стали его «страстным» проектом, который превратился «в многомиллионный глобальный бизнес и одного из самых уважаемых производителей розового вина в мире».

Но после развода супруга захотела продать свою долю в этом предприятии компании Tenute del Mondo, которая «косвенно принадлежит и контролируется российским миллиардером Юрием Шефлером».

«Джоли провела, а затем тайно завершила предполагаемую продажу, намеренно держа Питта в неведении и сознательно нарушая договорные права Питта», — цитирует судебное заявление адвокатов актера издание People.

Юристы голливудской звезды говорят, что Шефлер начал враждебное поглощение Miraval, используя «беспощадную деловую тактику», что, в свою очередь, «ставит под угрозу репутацию бренда, который Питт так тщательно создавал». Они добавляют, что Джоли «пыталась заставить Питта сотрудничать с незнакомцем и, что еще хуже, с незнакомцем с ядовитыми ассоциациями и намерениями».

Брэд требует возмещения убытков «в сумме, которая будет доказана в суде», и признание предполагаемой продажи доли Анджелины недействительной. Актер хочет, чтобы дело разрешил суд присяжных. Интересно, этот процесс будет таким же занимательным, как у Джонни и Эмбер?

Смотрите также:

Еще больше в Telegram

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!

Канал «А теперь внимание!». Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.