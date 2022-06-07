«А внук Аллы остался в России?»: невестка Орбакайте улетела в Штаты, обосновавшись во Флориде

Алена Краснова рассекретила свое местопребывание, она выбралась на уикенд в Майами-Бич.

Алена Краснова не спешит с материнством. И это при том, что Кристина Орбакайте уже давно говорила, что ждет не дождется, когда старший сын Никита Пресняков порадует ее внуками. Однако пара предпочитает жить в свое удовольствие: путешествовать, ужинать в фешенебельных ресторанах, кутить в барах. Тут уж точно не до детей. Всему свое время, считает внук Аллы Пугачевой. Так, Никита в студии программы Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» дал понять, что сначала им с женой надо увидеть мир, а уже потом подумать о наследниках.

Кстати, в своем микроблоге невестка Кристины Орбакайте поделилась свежими кадрами, чем немало взволновала поклонников. Дело в том, что Алена Краснова улетела в Штаты. И многие заподозрили, что за океаном модель отдыхает без Никиты Преснякова. По крайней мере, внук Примадонны свежими снимками из заграницы с фанатами не делится. Возможно, что Алена улетела в США одна или со своими подругами, чтобы немного развеяться.

Во Флориде Алена Краснова не только посещает пляжи, она также не забывает и о тренировках. Модель записалась в местный тренажерный зал. Невестка Кристины Орбакайте, прилетев в Штаты, тут же рассекретила свое местопребывания, поставив геотэг — она обосновалась в Майами-Бич. Погода там по-летнему теплая, сама модель дала понять, что просто изнывает от жары в 30 градусов.

«А внук Аллы остался в России?», «В путешествие без Никитки??», «Какая стройняшка», «Какими путями добралась до Флориды??» — пишут фолловеры.

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