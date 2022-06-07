«Уберите детей»: Михалков выпустил экстренный выпуск «Бесогон ТВ» с португальскими субтитрами

Режиссер призвал делиться прозвучавшей в программе информацией с друзьями и знакомыми.

Режиссер Никита Михалков в «Телеграме» сообщил о выходе экстренного выпуска своей авторской программы «Бесогон ТВ». Причем на этот раз передача вышла с португальскими субтитрами.

«Предлагаем вашему вниманию экстренный выпуск «Бесогон ТВ» от 05.03.2022 с португальскими субтитрами. Делитесь с друзьями и знакомыми, для которых важно получить перевод нашего выпуска». Никита Михалков

По словам Никиты Михалкова, в выпуске содержится очень много сцен насилия. «Поэтому я бы попросил убрать от экрана детей», — заметил режиссер.

Напомним, что это уже второй экстренный выпуск программы «Бесогон ТВ» за последние месяцы. Первый раз Никита Михалков выпустил свою программу вне сроков в начале марта.

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