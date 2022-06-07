Когда мамы разные, а отец — один! Сынишка Тимати умилительно обнял сестренку Алису за талию

Рэпер Тимати как-то упомянул, что не прочь завести еще одного ребенка. Пока у музыканта двое детей: дочка Алиса и сын Ратмир. У отпрысков шоумена разные мамы — дочку Тимати подарила модель Алена Шишкова, а сына — манекенщица Анастасия Решетова. Поклонники рэпера не раз подмечали, что мама бизнесмена — Симона — больше привязана к внучке. К тому же, она очень дружна с Шишковой.

Алиса, кстати, много времени проводит со своей бабушкой. Хейтеры даже шутили о том, что Алена отдала единственную дочку на воспитание Симоне. Однако сама модель опровергла эти слухи, сказав, что Алиса всегда с ней.

Кстати, дети Тимати очень дружны. И это при том, что у них разные мамы. На свежем фото, которое рэпер показал в личном микроблоге, малыш Ратмир умилительно обнял сестренку за талию, а Алиса держала на руках любимца семьи — своего питомца, счастливо улыбаясь. Похоже, Ратмир очень привязан к сестричке. Кстати, дети рэпера живут со своими мамами и видятся, судя по всему, не так часто. Но это не мешает им вести себя как и свойственно близким — ведь они брат и сестра.

Сам Тимати то и дело оказывается под прицелом внимания прессы из-за слухов о романах с красотками-моделями. Правда, пока музыкант не спешит жениться.

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