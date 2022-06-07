«Очередной фейк»: Этери Тутберидзе ответила на слухи о желании тренировать в США

Не подтвердила тренер и информацию, что ее дочь Диана Дэвис будет выступать за американскую сборную.

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе в соцсетях опровергла слухи, что собирается тренировать в США. Не подтвердила она и информацию, что ее дочь станет выступать за сборную Америки.

«Очередной фейк», — кратко подписала она появившиеся в СМИ слухи.

Ранее американский журналист и блогер Дэйв Лис заявил, что у него состоялся разговор с Этери Тутберидзе. По его словам, наставница рассказала о желании уехать в Америку вместе со своими фигуристками. При этом отмечала, что это невозможно, потому что спортсменок у нее слишком много.

Кроме того, Лис утверждал, что российская фигуристка Диана Дэвис, выступающая в танцах на льду с Глебом Смолкиным, будет представлять Соединенные Штаты Америки.

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