Синие тени на веках поплыли, помада — на подбородке: Асмус за кулисами размазала макияж по лицу

Кристина Асмус удивила поклонников своим неряшливым видом за кулисами после спектакля. Экс-жена резидента «Камеди Клаб» Гарика Харламова показалась во всей красе, размазав макияж по лицу. Синие тени на веках актрисы поплыли, а помада оказалась на подбородке. Сама Асмус прикрылась букетом цветов: при этом выглядела звездная блондинка заспанной и уставшей. Так, словно она уснула после вечеринки, забыв умыться. Однако многие поклонники тут же догадались, что эти кадры не что иное, как самая обычная постановка.

«Когда забыла умыть?», «Я в таком виде только после шумной пирушки», «Гарик бы испугался», «Вся какая-то помятая, вы там фуры разгружали или все-таки спектакль отыграли??», «Синие тени?? Хитово», — пишут фолловеры.

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