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Синие тени на веках поплыли, помада — на подбородке: Асмус за кулисами размазала макияж по лицу

Актриса из фильма «Текст» козырнула своим припухшим лицом после спектакля.

Синие тени на веках поплыли, помада — на подбородке: Асмус за кулисами размазала макияж по лицу
Кристина Асмус. Фото: личный архив

Кристина Асмус удивила поклонников своим неряшливым видом за кулисами после спектакля. Экс-жена резидента «Камеди Клаб» Гарика Харламова показалась во всей красе, размазав макияж по лицу. Синие тени на веках актрисы поплыли, а помада оказалась на подбородке. Сама Асмус прикрылась букетом цветов: при этом выглядела звездная блондинка заспанной и уставшей. Так, словно она уснула после вечеринки, забыв умыться. Однако многие поклонники тут же догадались, что эти кадры не что иное, как самая обычная постановка.

Актриса Кристина Асмус
Кристина Асмус забыла умыться после спектакля, размазав помаду по губам. Фото: личный архив

«Когда забыла умыть?», «Я в таком виде только после шумной пирушки», «Гарик бы испугался», «Вся какая-то помятая, вы там фуры разгружали или все-таки спектакль отыграли??», «Синие тени?? Хитово», — пишут фолловеры.

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