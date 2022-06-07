«Ей казалось, что все ее унижают и хотят добить»: Федункив рассказала о своем конфликте с Бузовой

В свое время юмористка запустила в соцсетях юмористический сериал «о жизни звезды Музовой».

Актриса и юмористка Марина Федункив в программе «PRO-новости» рассказала о своем конфликте с певицей Ольгой Бузовой.

«У нее была на тот момент не очень хорошая история в личной жизни. Поэтому она все воспринимала болезненно. Как она мне потом объяснила. Ей казалось, что все ее унижают и хотят ее добить. Но потом мы с ней вполне нормально пообщались». Марина Федункив

Напомним, что бывшая звезда шоу Comedy Woman Марина Федункив в свое время запустила в своем микроблоге юмористический сериал о жизни «звезды Музовой». Прототипом этой девушки послужила телеведущая Ольга Бузова, которая любит радовать поклонников короткими видео со своим участием.

При этом Ольга Бузова затаила обиду на Марину Федункив. После разговора звезды помирились.

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