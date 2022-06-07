Мгновенно омолаживает: Ивлеева щегольнула с челкой-шторкой в Ереване, сменив имидж

Сменить имидж можно не только с помощью одежды, но и прически — стоит только немного подправить стрижку, как весь облик может кардинально измениться. Наглядно это показала Настя Ивлеева. Так, в Армении экс-возлюбленная Элджея щегольнула с элегантной челкой-шторкой, мгновенно омолодив свой лук и добавив себе модного градуса.

Именно челки-шторки, как уже говорили имиджмейкеры, в весенне-летнем сезоне 2022 на пике популярности. С такой челкой на публике появляются не только девушки-кокетки: Ольга Бузова, Полина Гагарина, Кристина Асмус, но и дамы элегантного возраста, к примеру, Лайма Вайкуле.

Вот и Настя Ивлеева не обошла этот тренд. С челкой-шторкой и алой помадой на губах стильная блондинка придала своему облику голливудского шика, став выглядеть утонченно и элегантно. Ну а кокетливый образ теледивы дополнили веснушки — еще один тренд лета.

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