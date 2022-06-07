Алену Долецкую сбил курьер на электросамокате в центре Москвы

Известную журналистку Алену Долецкую сбил курьер в центре Москвы. У нее сломана рука.

Известно, что авария с бывшим главредом Vogue и Interview произошла в Кропоткинском переулке. Интересно, что мужчина, который сбил Долецкую, скрылся с места происшествия.

На данный момент известно, что Алена Долецкая находится в одной из московских больниц. У нее диагностирован перелом кисти и многочисленные ушибы, сообщает Telegram-канал Baza.

Напомним, что Алена Долецкая — известный российский журналист, переводчик. Член жюри национальной премии «Большая книга» с 2006 года. Участник проекта «Сноб» с декабря 2008 года.

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