Праздник для любимой! Бурак Озчивит с помпой отметил 36-летие Фахрийе Эвджен после слухов о разводе

Бурак Озчивит закатил пирушку по случаю дня рождения красавицы жены. Все как полагается: гости, именинный пирог, вкусная еда, романтическая атмосфера. Супруги взяли с собой на праздник и трехлетнего сынишку Карана. В личном микроблоге актер из сериала «Основание Осман» поделился снимком с именинницей, показав, как их сын с аппетитом поглядывал на торт, мечтая задуть свечки вместо мамы.

Сама Фахрийе Эвджен буквально светилась от счастья. Парочка демонстрировала семейную гармонию и идиллию. Хотя ранее в турецкой прессе писали, что между Бураком и Фахрийе Эвджен не все так гладко. Якобы многие поклонники посчитали, что супруги на грани развода. И все из-за ревности Озчивита, который не хотел, чтобы Фахрийе продолжила сниматься с Барышем Ардучем. В итоге актриса выбрала семью, отказавшись от съемок в продолжении сериала «Альпарслан». На этом по крайней мере настаивают турецкие таблоиды. Так ли это, не известно.

Однако рядом с мужем Бураком Озчивитом актриса выглядит вполне счастливой. К тому же, небольшие семейные ссоры едва ли разрушат такой крепкий союз. Все-таки актер слывет образцовым семьянином. Вместе они воспитывают сына Карана. И не исключено, что Фахрийе Эвджен подарит мужу и малютку-дочку.

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