«Украина присоединится к нашему миру»: Егор Кончаловский выступил с заявлением

По словам режиссера, вопрос в том, что мы будем делать с нашим миром.

Режиссер Егор Кончаловский в программе «Антонимы» высказался об Украине и ее будущем.

«Что мы делать будем с нашим миром. Украина присоединится к нашему миру, да. Часть уже вернули — вернем остальное. Но что мы будем делать вот со всем этим миром. Что мы еще вернем, кто придет к нам. Вот это самое главное, на мой взгляд». Егор Кончаловский

По словам Егора Кончаловского, в свое время СССР разрушили. «Но мы все равно остались самой большой страной. И все равно встает вопрос, что делать с этим миром. Меня раньше спрашивали, какая у нас национальная идея. В девяностых годах и в начале двухтысячных наша идея была выжить как страна», — заявил Егор Кончаловский.

Напомним, что Егор Кончаловский — один из самых известных российских режиссеров. На его счету не один десяток снятых популярных картин. Среди них «Антикиллер», «Антикиллер-2», «На Луне».

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