«Если окружили четыре хулигана, то лучше первым стукнуть им по голове»: Кончаловский – о происходящем

Как отметил режиссер, «идти надо, как можно дальше».

Режиссер Егор Кончаловский в программе «Антонимы» высказался о происходящих на Украине событиях.

«Сейчас говорят: «Надо было в четырнадцатом идти до конца». Но не могли мы в четырнадцатом до конца идти, не готовы были. Кто-то говорит, что в восьмом надо было идти до конца. Надо, но не могли. Сейчас мы не можем не идти». Егор Кончаловский

По словам Егора Кончаловского, он убежден в том, что сейчас не можем не идти. «Я разделяю эту точку зрения. Если в баре тебя окружили четыре хулигана, то лучше первым стукнуть им по голове кием для бильярда. Чем получить первым, а только потом отвечать. Я упрощенно эти вещи говорю, но я человек восточный, поэтому я в своих суждениях, особенно тех, кого я не люблю и на кого затаил обиду, я довольно жесток. Я не могу сказать докуда надо, но как можно дальше», — заявил Егор Кончаловский.

Напомним, что Егор Кончаловский – один из самых известных российских режиссеров. На его счету не один десяток снятых популярных картин. Среди них «Антикиллер», «Антикиллер-2», «На Луне».

Смотрите также:

Еще больше в Telegram:

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Спорт, активная жизнь и позитивное настроение на канале GoBro!

Канал «А теперь внимание!». Новости, которые вы могли пропустить, но обязательно должны увидеть.